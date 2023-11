Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat luni ca dupa ce a convocat conducerea ANSVSA si structura din cadrul Ministerului Agriculturii a luat decizia ca in perioada sarbatorilor de iarna atat porcii crescuti in gospodaria taraneasca, cat si in gospodariile populatiei sa poata fi valorizati de…

