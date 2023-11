Guvernul a mai nascocit una: „Legea porcului”! Este inca o lovitura aplicata taranului roman, care isi creste carnea bio, in gospodaria lui. De exemplu, fermierul nu mai are voie sa-si vanda porcul din cotet. Nici carnea n-o mai poti comercializa Normele privind aplicarea Legii porcului interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, fiind […] The post „Legea porcului” iti interzice sa mai vinzi animalul din gospodaria ta. Pentru ce ai voie sa-l mai cresti? first appeared on Ziarul National .