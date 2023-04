Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de act normativ cunoscut ca „Legea porcului” a fost adoptat in Parlamentul Romaniei, iar din textul final al viitoarei legi a fost eliminata limitarea numarului de animale in gospodariile țaranești.

- Romanii nu vor avea limite in ceea ce privește numarul de porci care pot fi crescuți in gospodarie, potrivit proiectului de act normativ cunoscut ca ”Legea porcului”, adoptat recent in Parlamentul Romaniei. In prima faza actul normativ, inițiat de parlamentarii UDMR, stabilea ca numarul maxim de porci…

- Un nou proiect privind alocația pentru copii a fost adoptat in Parlament saptamana trecuta. Prin urmare, acest venit lunar poate fi incasat de catre parintele caruia i s-a incredințat minorul printr-o decizie a judecatorilor care au emis un ordin de protecție in caz de violența domestica. Mai multe…

- O lege introdusa de MINISTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, UDMR-istul CSEKE ATTILA și avizata favorabil, pentru Parlament, de (redam cum se scriu ei in proiectul de lege) VICEPRIM-MINISTRUL ROMANIEI, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, SORIN GRINDEANU, MINISTRUL INVESTIȚIILOR…

- De-acum, ceea ce era numita „teoria conspirației” devine realitate in Romania. Un proiect de lege „privind mobilitatea urbana durabila” inițiat de Guvernul Nicolae Ciuca urmarește sa instituie un control total al statului asupra modului in care cetațenii se deplaseaza in orașe, ba chiar și asupra…

- ”PNRR e foarte important, pentru ca e vorba de bani pe care bugetul national nu-i are pentru investitii. Deci, evident ca este o prioritate nationala ca PNRR sa continue”, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de rpesa, Nicusor Dan. Intrebat daca face un apel catre Guvern si partidele din coalitie…

- PSD nu susține propunerea legislativa inițiata de PNL prin care se inaspresc sancțiunile penale in cazul protestelor publice, au anunțat social-democrații marți, intr-un comunicat de presa. Proiectul de lege a fost depus la Senat, la inceputul lunii februarie, de ministrul de Interne Lucian Bode și…

- Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele membre, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin vot final, potrivit Profit.ro . “Se da astfel…