- Senatul a adoptat proiectul de lege care modifica Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Romane. Astfel, inspectorul general nu va mai fi numit prin decizia premierului, ci prin ministrului afacerilor interne, informeaza sindicateuropol.ro. Totodata, nu mai este obligatorie…

- Plenul Senatului a adoptat marți, in calitate de for decizional, un proiect care modifica Legea Poliției Romane in sensul in care conducatorul instituției nu va mai fi numit prin decizie a premierului, ci prin decizie a ministrului de Interne. De asemenea, nu mai este obligatorie consultarea Corpului…

- Consilierul pentru dialog social al ministrului de interne, colonelul Ionel Babus s-a intalnit cu reprezentanți ai poliției locale La data de 6 mai a.c. reprezentantul MAI a fost gazda intalnirii organizate la invitația ministrului de interne Marcel Vela. Alaturi de col. Babus a mai…

- Senatul a respins, in calitate de for decizional, proiectul privind Statutul de autonomie a Tinutului Secuiesc, care prevedea ca acesta sa devina regiune autonoma cu personalitate juridica. Senatorii au votat telefonic in favoarea raportului de respingere intocmit de Comisia de administratie – 126 de…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a reacționat, miercuri, la declarația lui Klaus Iohannis privind adoptarea tacita a legii autonomiei Ținutului Secuiesc de catre Camera Deputaților a Parlamentului Romaniei. Șeful politicii externe ungare spune ca președintele Iohannis „a facut o declarație…

- Klaus Iohannis s-a aratat satisfacut de facilitatea amenajata intr-un spațiu comercial, precizand ca apreciaza foarte mult aceasta inițiativa. „Este totul special amenajat aici. Este o facilitate total atipica, intr-un spatiu gandit pentru depozit sau magazin. Prin initiativa privata s-a realizat practic…

- Senatul a adoptat un proiect de lege prin care preturile la medicamente, dezinfectanti si echipamente de protectie, precum masti, manusi, salopete vor fi plafonate pe perioada starii de urgenta si cel mult 90 de zile de la incetarea acesteia. Propunerea legislativa initiata de PSD prevede ca la costul…