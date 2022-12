Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea OUG nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice, care stabileste si in sarcina politiei locale atributia de a putea solicita proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul datele de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care stabileste si in sarcina politiei locale atributia de a putea solicita proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul datele de identificare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, actul normativ de modificare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare care prevede ca vor putea deveni ofiteri in Ministerul Afacerilor Interne, in grad de sublocotenent, si persoanele care detin o licenta in specializari necesare structurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ care modifica Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in sensul neimpozitarii contributiei la pilonul II de pensii, ci doar a castigurilor, prevederea urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Actul normativ pentru modificarea…

- Este oficial! Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii prin care persoanele care au fost condamnate definitiv la inchisoare pentru infracțiuni savarșite cu intenție nu mai pot candida la alegeri pentru funcții publice.

- Șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritaților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004…

- Modificari ale legii privind circulația pe drumurile publice. Care sunt informațiile care trebuie prezentate polițiștilor locali Modificari ale legii privind circulația pe drumurile publice. Care sunt informațiile care trebuie prezentate polițiștilor locali La solicitarea polițistului local, proprietarul…

- Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul are obligatia de a prezenta si politistului local, la solicitarea acestuia, datele de identificare a persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, in caz contrar cel in cauza riscand sa fie sanctionat, potrivit…