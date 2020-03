Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. Legea are ca obiect de reglementare constituirea stocurilor de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 17 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11 2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei PL x 84 02.03.2020 .Ce inseamna decretarea…

- Deputatii au dat marti vot favorabil, in unanimitate, proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, adoptat pe 26 februarie de Senat.Proiectul de lege propune ca,…

- FOTO – Arhiva Dupa majorarea alocațiilor in Parlament de catre PSD, Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea, iar Guvernul a decis in ședința de joi sa amane aplicarea masurii pana la data de 1 august 2020. „ORDONANȚA DE URGENȚA pentru prorogarea intrarii in vigoare a art.I, punctul 1 din Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind dublarea alocatiilor pentru copii. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 53/25.02.2019);Decret…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei. Legea prevede prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.Legea prevede prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate…