Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2. Actul normativ are ca obiect de reglementare alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii activitatilor didactice pentru anul scolar 2020/2021, in contextul riscului de infectie cu noul coronavirus, prin achizitionarea de echipamente…