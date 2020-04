Legea pentru amânarea plăţii chiriilor a fost aprobată Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aplicarea amanarea plații chiriei pentru perioada starii de urgenta, scrie Agerpres. Astfel, locatarii ale caror venituri au scazut cu cel puțin 15% in luna martie pot solicita amanarea chiriei, fara dobanzi sau penalitați. Cu toate acestea, locatarii vor fi obligati sa plateasca ulterior chiriile lunare a caror plata a fost amanata, esalonat, in rate egale, pana la 31 decembrie 2020. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

