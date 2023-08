Legea pensiilor speciale revine la Parlament Curtea Constituționala a dezbatut sesizarea Inaltei Curti de Casatie și Justitie (ICCJ) cu privire la modificarile aduse legii pensiilor speciale. Judecatorii CCR au decis intoarcerea legii in Parlament, pe motiv ca anumite articole din lege sunt neconstituționale. Astazi, Judecatorii CCR au luat in dezbatere sesizarea ICCJ din 29 iunie 2023 privind pensiile de serviciu, așa-numitele pensii speciale. Deși au considerat legea, in mare parte, ca fiind constituționala, judecatorii CCR au avut și obiecții asupra anumitor articole despre care cred ca incalca flagrant Constituția. In iunie, legea trecuse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

