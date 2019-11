Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…

- Ministrul interimar al Apararii, Gabriel Les a depus, joi, la Senat, un proiect de lege privind recalcularea tuturor pensiilor militare, incepand cu 1 ianuarie 2022. Les anunta ca, in calitate de senator, a depus intiativa legislativa ce vizeaza asigurarea principiului egalitații, prin care se asigura…

- El a avut un schimb de replici in contradictoriu cu directorul Romsilva, Gheorghe Mihailescu, dupa ce acesta din urma a ironizat posibilitatea ca un volum de 38 de milioane de metri cubi de lemn sa fie taiat in fiecare an in padurile din Romania, dupa cum reiese din raportul realizat de Inventarul…

- Noua Lege a pensiilor a inceput sa se aplice, in prima instanța, in luna septembrie, a avut loc prima majorare a puctului de pensie care acrescut de la 1.265 de lei la 1.775 de lei iar din 1 septembrie 2021, punctul de pensie va mai crește cu 100 de lei și va ajunge la 1.875 de lei, anunta dcnews.ro.…

- Legea pensiilor aduce vesti bune pentru varstnici. "Noi, PSD, garantam creșterea in continuare a pensiilor de la 1 septembrie 2020 și 2021 pentru toți seniorii Romaniei", scrie PSD pe Facebook. "Ei, partidele de opoziție, vor sa opreasca majorarile și chiar sa taie pensiile, pentru ca nu-i…

- Noutatea se regasește in privința cuantumului pensiei minime pentru beneficiarii pensiei de urmaș. ”... fiecare beneficiar de pensie de urmaș are dreptul la o pensie minima calculata in cuantum de 35% din salariul minim brut pe țara garantat in plata, pentru fiecare urmaș in parte", scrie in noua…

- Punctul de pensie crește la 1.265 lei, cu un impact de 8,4 mld. lei in buget. FMI și CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscala Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor.…

- Agentia de rating Standard&Poor’s avertizeaza ca in Romania dezechilibrele continua sa se agraveze, tara noastra ar putea fi supusa unei proceduri de infringement din cauza deficitului bugetar excesiv, iar viitorul Guvern din 2020 ar putea anula anumite cresteri din legea pensiilor pentru a tine in…