- La saptamanala conferința de presa a PSD Dambovița, deputatul Oana Vladuca a ținut sa abordeze subiectul legat de Legea pensiilor. Parlamentarul social-democrat a ținut sa sublinieze ca aceasta lege urmeaza sa reaseze un sistem urias si care a tot fost complicat de-a lungul anilor. “PSD iși…

- Promisiunile legate de majorarea pensiilor pot fi onorate abia din 2021, dupa cum este prevazut in noua lege a pensiilor, abia supusa dezbaterii publice. Adica dupa ce se vor fi consumat alegerile europarlamentare (mai 2019), cele prezidentiale (noiembrie 2019) si cele parlamentare (toamna anului 2020).

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Joi va fi prezentarea legii în…

- "Joi va fi prezentarea legii in ansamblu. Vor fi cateva noutati. Va ramane o luna in dezbaterea publica. Fiecare cetatean al Romaniei poate trimite adresa la Ministerul Muncii in care sa spuna ce il deranjeaza in aceasta lege. Vom avea discutii cu organizatiile de pensionari din toata Romania, ne…

- Va fi o noua formula de calcul care va intra in vigoare in anul 2021. Toate pensiile vor fi calculate in functie de contributivitate. Aceasta va conta in proportie de suta la suta. Sudiile superioare vor fi considerate vechime in munca, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie…

- Aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I si II de munca, si care au iesit la pensie in perioada 1990 - 1 ianuarie 2011, vor beneficia, la nivel national, de recalcularea din oficiu a pensiilor si de o majorare a veniturilor in urma acestui proces, a declarat sambata, la Deva,…

- Legea 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 intra in vigoare de vineri, 6 iulie. Ea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 544/2018. Principalele modificari se aplica de la inalții funcționari – directori de direcții in unitați administrative, secretar de primarie, șef serviciu,…

