- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ.

- Ministrul de Finanțe nu renunța la observațiile privind bugetul alocat majorarilor promise la Legea pensiilor. Marcel Boloș nu a vrut sa avizeze legea care este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, decat daca pune obervațiile privind impactul bugetar cu indexarea și recalcularea pensiilor.…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…

- Legea pensiilor de serviciu pentru magistrați a fost adoptata de Senat, urmand sa fie dezbatuta, in forma finala, de Camera Deputaților, forul decizional. Dupa decizia CCR s-a eliminat prevederea privind recalcularea pensiilor, dar se impun doua praguri, de 15% sau 20%. Iar daca vechimea ramane de 25…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica prevederi din Codul penal prin care minorul agresor si parintii sai vor avea obligatia sa participe la programele speciale de consiliere psihologica, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. Proiectul de…

- Proiectul de lege care prevede inmatricularea sau radierea unui autovehicul online a fost avizat pozitiv in cadrul Comisiei de Transport si Infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor, potrivit deputatului PNL de Constanta, Marian Crusoveanu, membru in aceasta Comisie.Crusoveanu sustine ca prin aceasta…