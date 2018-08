Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț de-a dreptul șocant în cadrul unei emisiuni TV, acesta declarând ca toate pensiile se vor dubla în urmatorii trei ani.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca în urma aplicarii noii legi a pensiilor, care…

- OMV Petrom va lua anul acesta o decizie privind investitia in blocul Neptun Deep din Marea Neagra, insa aceasta va depinde de existenta unui cadrul fiscal stabil si clar, de liberalizarea pietei de gaze si de dezvoltarea infrastructurii de gaze, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, CEO-ul companiei,…

- "(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- "Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in acord…