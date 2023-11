Legea pensiilor, dezbătută și supusă la vot în Senat Senatul va dezbate si va supune votului, astazi, in comisiile de specialitate si in plen, proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii.Executivul a aprobat, joi, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, conform caruia pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari urmeaza sa fie recalculate dupa o noua formula. Potrivit proiectului de […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

