Legea pensiilor 2023 aduce schimbări importante. Care sunt românii ce vor profita de ea Guvernanții sunt nevoiți sa schimbe legea pensiilor, datorita Planului Național de Reziliența. Adoptarea unei noi legi a sistemului public de pensii, simultan cu inlocuirea Legii 127/2019 (a carei intrare in vigoare a tot fost amanata, iar legea n-a ajuns sa se aplice pana acum), inclusiv eliminarea unei perioade fixe stabilite de contributivitate de 25 de […] The post Legea pensiilor 2023 aduce schimbari importante. Care sunt romanii ce vor profita de ea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

