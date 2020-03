LEGEA PENSIILOR 2020. Ministrul Finanţeor, despre majorarea cu 40%: "Vom vedea dacă efortul bugetar mai poate" Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca, in prezent, nu exista o discuție legata de creșterea pensiilor cu 40%, conform legislației in vigoare. Cițu evita sa spuna clar daca pensiile vor mai fi sau nu majorate la toamna cu 40%, dar considera ca subiectul ar merita o discuție: ”In acest moment, nu exista o discuție despre pensii, vom vedea la rectificare, dar așa cum am spus la inceputul anului și pana acum, totul depinde de execuția bugetara (...), dar trebuie sa ne gandim ca suntem intr-un moment in care efortul bugetar este enorm pentru a susține foarte multe companii, persoane care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

