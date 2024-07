Legea le interzice asociatiilor de proprietari sa va solicite copii ale unor documente personale pentru a va inscrie in cartea de imobil. In cazul in care vi s-a cerut sa depuneți aceste documente de la asociația de proprietari in format original sau copie, aveți dreptul sa faceți o reclamație pentru a le recupera. Regulamentul GDPR, […] The post Legea pe care asociațiile de proprietari o incalca pe banda rulanta. Atentie la actele ce vi se solicita! first appeared on Ziarul National .