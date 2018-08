Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat care este, in opinia sa, modul in care trebuie facute lucrurile cand vine vorba despre exploatarea offshore. Ministrul a declarat ca trebuie gasita o varianta de echilibru, astfel incat sa castige si statul, dar si investitorii sa fie stimulati sa vina in Romania.

"Astept sa vad care va fi, in final, forma promulgate de presedinte. E clar ca nu putem pe de o parte sa cream un cadru legal care sa respinga investitorii. Acum cativa ani, la o discutie pe subiect, am spus: prefer sa am la buget incasari zero la buget de pe urma prezentei…