Deputații PSD și ALDE au introdus pe ultima suta de metri in Legea offshore, cu cateva ore inainte de adoptare, amendamente importante legate de fiscalitate in ceea ce privește producția de gaze din Marea Neagra. Practic, aceste amendamente au fost votate luni in jurul orei 18.00 de comisiile reunite pentru industrii, pentru administrație și pentru buget-finanțe, iar seara tarziu, au intrat in plenul Camerei Deputaților, fara o analiza serioasa asupra lor. Ele au fost transmise deputațiilor cu doar doua ore inainte de discutarea lor. Un amendament important, pe care deputații din opoziție nu au…