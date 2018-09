Legea offshore. PNL cere amendarea "Am stabilit pozitia PNL privitoare la legea offshore. Ne intereseaza mai putin chestiunile legate de taxare. Trebuie folosit sistemul de taxare care este folosit la nivelul celorlalte tari. Ceea ce ne intereseaza pe noi este ca banii care ii castiga statul roman sa fie folositi in beneficiul cetateanului, pentru ca cetatenii sa beneficieze de pe urma acestor resurse de gaz pe care le are Romania. Din acest motiv, vom propune un amendament de utilizare a acestor resurse financiare pe care le obtine statul roman de pe urma exploatarii pentru doua tipuri de obiective: in primul rand, pentru finantarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

