Legea Offshore nu va fi modificată - avertizează Dragnea Cota de 50 la suta din gazul din Marea Neagra se va comercializa pe piata din Romania Liviu Dragnea a declarat sambata seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca nu are de gand sa cedeze si sa puna umarul la pierderea resurselor Romaniei, alaturi de cei care insista ca legea sa fie modoficata. Legea offshore nu va fi modificata decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra sa se comercializeze pe piata din Romania, vor ramane neschimbate.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

