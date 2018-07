Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de energie din surse regenerabile au șanse reale de redresare și de dezvoltare a afacerilor. Noua lege dedicata sectorului regenerabilelor, aprobata in Plenul Camerei Deputaților, vine cu soluțiile legislative mult așteptate de investitorii din domeniu. Organizatia Patronala a Producatorilor…

- Legea offshore, vitala pentru ca producatorii sa poata face in aceasta vara investitii pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, a fost amanata din nou si va fi votata in sedinta extraordinara a Parlamentului.

- Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore) va primi votul final in Camera Deputaților abia in sesiunea extraprdinara a Parlamentului. Legea ar fi trebuit sa intre marți in dezbaterile finale in comisia pentru industrii și apoi in plenul Camerei Deputaților. In cele din urma,…

- Inca nu sunt lamurite lucrurile cu mega-proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagra. Investitorii cer sa se aprobe in aceasta saptamana Legea offshore, care reglementeaza cadrul administrativ și fiscal, dar parlamentarii vor s-o amane pentru toamna.

- Proiectul de lege privind operatiunile de productie la mare adancime a gazelor din Marea Neagra este departe de a fi lamurit. La ultima sedinta a Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor, actul normativ a suferit doua modificari esentiale. Schimbarile aduse fac ca Romania sa riste sa-si…

- Proiectul de Lege referitor la reglementarea operațiunilor petroliere din perimetrele offshore, act așteptat de principalii investitori in demararea etapei de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra, va fi discutat maine in Comisia de Industrii și Servicii, avand mari șanse sa fie adoptata in…

- De la inceputul acestei luni, consumatorii cas­­nici alimentati de Engie Romania, prin­cipalul furnizor de gaze pe piata reglementata, vor achita facturi mai mari, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a majorat preturile cu 10%. Acesta este cea de-a doua majorare…