- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore, care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 91 de voturi "pentru" si 13 "contra".Marti, Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat raport comun de admitere asupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, cu 17 voturi "pentru" si doua "impotriva".In…

- Senatul adoptat, miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca statul roman va avea…

- „Statul roman poate sa-și extraga singur resursele și sa le vanda tot singur, in interes național. (…) Nu exista niciun motiv pentru care niște investitori sa vina și sa exploateze acest gaz natural. (…) Continuarea exploatarii resurselor de petrol și gaze naturale, in condițiile actuale, ar reprezenta…

- Proiectul Legii offshore, care a intrat marti pe agenda Biroului permanent, va fi dezbatut de Senat in procedura de urgenta și ar putea fi supus la vot in cursul lunii Post-ul Radu Popa: “Legea offshore este o prioritate” Romania va avea drept de preemptiune la achiziția gazelor apare prima data in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat vineri, dupa ce Legea offshore a fost depusa spre dezbatere in Parlament, ca legea a stabilit „un regim fiscal competitiv in asa fel incat impartirea veniturilor sa se faca intr-un procent aproximativ de 60 % (statul roman) – 40% (investitorul)”.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, joi, ca proiectul legii offshore, care urmeaza sa fie depus in Parlament, va fi adoptat in procedura de urgenta, pentru ca este un act normativ necesar, agreat in coalitia de guvernare. „Va fi in procedura de urgenta. Proiectul este agreat in coalitie.…

- ”Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in Parlament. La nivelul coalitiei se lucreaza la o formula de modificare a legii…