Raportul a fost admis cu 86 de voturi pentru si 13 contra. Liderul senatorilor PSD, Radu Oprea, a declarat in plen ca grupul PSD sustine si va vota aceasta lege. ”A trebuit sa vina PSD la guvernare pentru ca aceasta leges sa vina din nou in dezbatere, impreuna cu partenerii de guvernare, a spus liderul senatorilor PSD. Senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat, in plen, ca ”mult a fost putin a ramas” iar votul de astazi este o miscare de responsabilitate, nu doar economica ci si politica, in contextul in care Putin foloseste gazul rusesc drept arma de santaj geopolitic. ”Tradatori sunt cei care…