Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a legii offshore, care va debloca investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagra. Proiectul, aflat in procedura de urgența, merge spre Camera Deputaților.

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, 11 mai, in plenul Senatului. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de…

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru si 13 contra. Au votat in favoarea legii toate partidele, mai putin senatorii AUR. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional. Raportul a fost admis cu 86 de voturi pentru si 13 contra. Dupa votul din…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de modificare a legii offshore, menit sa deblocheze investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagra. Inițiativa, aflata in procedura de urgența, merge acum la Camera Deputaților. Proiectul a primit 91 de voturi „pentru” de la senatori. Senatorii nu au…

- Legea offshore va fi votata miercuri in Senat si va fi transmisa ulterior la Camera Deputatilor. Orice modificare la acest act normativ trebuie negociata si agreata in coalitia de guvernare, potrivit președintelui Senatului - Florin Cițu.„Deja avem plenul de miercuri pregatit. Daca era gata astazi,…

- Legea offshore, depusa la Parlament Foto: facebook.com/cameradeputatilor Legea offshore, care reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra, a fost depusa, ieri, la Parlament. Proiectul, semnat de cei trei lideri ai coalitiei, va intra, cel mai probabil saptamâna…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea limitelor pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa in aceasta categorie si zoofilia. S-au inregistrat 281 voturi pentru. Proiectul modifica Legea 205/2004…

- Persoanelor fizice autorizate le va fi recunoscuta perioada in care au desfasurat activitati ca vechime in munca, respectiv vechime in specialitate. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, iar legea merge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.