Legea nomazilor digitali, votată de Senat. Avantajele noii prevederi legislative Senatorii au votat favorabil inițiativa legislativa ce prevede implementarea vizei pentru nomazii digitali in Romania. Inițiativa legislativa a trecut cu 116 voturi pentru, un singur vot impotriva și o abținere și urmeaza sa intre in dezbaterea Camerei Deputaților. Proiectul definește termenul de „nomad digital” ca fiind strainul care este angajat cu un contract de munca la o companie inregistrata in afara Romaniei sau care desfașoara activitați economice printr-o companie inregistrata de acesta in afara Romaniei și poate desfașura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

