- Legea privind masurile fiscal-bugetare, pentru care Guvernul Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament, este constitutionala, a decis, astazi, Curtea Constitutionala. Astfel, legea privind masurile fiscal-bugetare poate fi promulgata de catre președintele Romaniei. Apoi, ea va intra in vigoare in…

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” In cursul zilei de vineri, premierul Ciolacu a precizat faptul ca inca…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- In fotografia alb-negru postata pe pagina sa de Facebook, oficialul apare ingenunchiat in Biserica, adancit in rugaciune in cea de-a 11-a Duminica dupa Rusalii. „Este un bilant cu propriul suflet și ne indeamna la iertare. Sfintii Parinti ne spun ca iertarea este fiica mai mare a dragostei. Și ca cine…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 18 august, ca vizita sa și a altor trei ministri la Bruxelles inseamna „un dialog normal” cu reprezentanții Comisiei Europene pentru inchiderea unor jaloane din PNRR.„Am vazut o intreaga dezbatere publica legata de vizita mea si a unor ministri din Guvern…

- Protest de amploare la ministerul Finanțelor. Ordonanța de Urgența pentru "disciplina economico-financiara" pregatita de Guvernul Ciolacu a generat un adevarat cutremur in ministerul condus de Marcel Boloș.. Angajații de la direcțiile financiare din mai m