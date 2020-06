Legea mirosurilor a fost votată în Parlament. Dacă pute, pute pentru toată lumea! Operatorii economici care genereaza mirosuri deranjantevor fi obligați prin lege sa reduca disconfortul olfactiv. Proiectul legii mirosurilor a primit vot final in plenul Camerei dupa ce a fost adoptat de Senat. Legea a fost votata in Parlament, cu 309 voturi pentru și o abținere. Legea mirosurilor reglementeaza problema mirosului pestilențial de care se plang tot mai mulți cetațeni. Inițiativa legislativa a fost semnata de parlamentari de la toate partidele și a fost adoptata tacit de Senat inca din septembrie 2018. Printre reglementarile din Legea Legea mirosurilor: – Definește disconfortul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii economici care genereaza mirosuri deranjante vor fi obligați prin lege sa reduca disconfortul olfactiv. Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 309 voturi pentru și o abținere legea mirosului. Proiectul a fost adoptat și de Senat și merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Legea…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 309 voturi pentru și o abținere legea mirosului. Mai exact, proiectul de lege prevede ca operatorii economici care genereaza mirosuri deranjante vor fi nevoiți sa reduca disconfortul olfactiv. Proiectul a fost adoptat și de Senat și merge la promugare la președintele…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa a fost adoptata anul trecut de Senat, iar astazi a fost introdusa pe ordinea zi chiar in ultima clipa. Singurul vot impotriva a venit din partea…

- Zis și facut! Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa, adoptata anul trecut de Senat, nu figura inițial pe ordinea de zi a plenului Camerei pentru dezbatere și vot final, fiind introdusa…

- Operatorii economici care genereaza mirosuri deranjante ar putea fi obligați prin lege sa reduca disconfortul olfactiv. Proiectul legii mirosurilor este astazi la vot final in plenul Camerei dupa ce a fost adoptat de Senat, iar inițiatorii spera sa convinga toate grupurile parlamentare sa-l voteze.

- Proiectul UDMR pentru declararea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitații maghiare din România - scos de la sertar dupa 3 ani - a intrat miercuri la vot în Camera Deputaților și a fost respins. Inițiativa legislativa a intrat la vot în plen cu raport de respingere din partea…

- Autoritațile incearca sa rezolve problemele semnalate de cetațeni, pe perioada carantinei. Evident, numeni nu și-a facut stoc de topuri de hartie, ca sa completeze declarații pe propria raspundere. Pentru ca nu mai au pe ce sa completeze și sa semenze olograf aceste declarații. Iata ce spun, mai nou,…