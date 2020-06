„Legea mirosului”, spaima Parlamentului Cred ca deja se simte in tot orașul. Ce vorbesc eu, in toata țara. De aia se și introduce in legislația privind protecția mediului un nou punct: „Disconfortul olfactiv – efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra starii de sanatate a populatiei si a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

