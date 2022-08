Legea marțial, prelungită în Ucraina. Bărbații nu pot părăsi țara Razboiul din Ucraina pare departe de a se incheia. Parlamentul de la Kiev a prelungit cu trei luni legea marțiala. Decretul susținut de catre Volodimir Zelenski prevede o interdicție de ieșire din Ucraina pentru toți barbații cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani, potrivit presei internaționale. Astfel, legea marțiala și starea de mobilizare vor fi active cel puțin pana la data de 21 noiembrie 2022, inclusiv. Legea marțiala este in vigoare din data de 24 februarie in Ucraina, prima zi a invaziei ruse pe teritoriul vecin. Legea martiala confera armatei drepturi sporite si limiteaza libertatile… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema) a prelungit din nou legea martiala si mobilizarea generala, masuri care sunt in vigoare din 24 februarie, data inceperii invaziei ruse, transmite luni DPA. Anuntul a fost facut luni de catre presedintele Radei, Ruslan Stefanciuk. Decretul, care include o interdictie…

- Legea marțiala și mobilizarea generala in Ucraina au fost prelungite pana la data de 21 noiembrie. Documentele au fost inaintate Radei Supreme de catre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Deciziile au fost votate de 328 de deputați, scrie unian.net.

- Rada Suprema a prelungit legea marțiala in Ucraina pentru inca 90 de zile, pana pe 21 noiembrie 2022. Kievul extinde și mobilizarea generala pentru aceeași perioada, transmite Replicamedia.md . Inițiativele legislative au fost trimise Radei Supreme pe 12 august de catre președintele Ucrainei, Volodimir…

- Parlamentul Ucrainei a votat duminica extinderea legii martiale si a mobilizarii generale cu 90 de zile, pana in 23 august, dupa ce joi presedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret in aceasta privinta. Zelenski a declarat joi ca Rusia, care a declansat invazia in Ucraina pe 24 februarie, inca…

- Parlamentul Ucrainei a votat duminica extinderea legii martiale si a mobilizarii generale cu 90 de zile, pana in 23 august, dupa ce joi presedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret in aceasta privinta, transmite DPA. Zelenski a declarat joi ca Rusia, care a declansat invazia in Ucraina pe 24 februarie,…

- Parlamentul ucrainean a votat duminica extinderea legii martiale si a mobilizarii generale cu inca 90 de zile, pana la 23 august. Un decret in acest sens a fost semnat joi de presedintele Volodimir Zelenski, transmite DPA, citata de Agerpres . Legea martiala a fost impusa de Zelenski la 24 februarie,…

- Palamentul Ucrainei a votat duminica prelungirea legii martiale si a mobilizarii generale cu trei luni, pana in 23 august, dupa ce Volodimir Zelenski a semnat un decret in aceasta privinta.

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi un decret privind prelungirea cu trei luni a legii martiale si a perioadei de mobilizare in tara in fata posibilitatii ca razboiul cu Rusia sa se prelungeasca, relateaza agentiile de presa EFE si Interfax-Ukraina. „Cat timp va dura aceasta…