- Senatul Romaniei a votat legea care are scopul de a reduce risipa alimentara, dupa ce a fost, astazi, votata de membrii senatului. Acest lucru aduce noi schimbari, dupa ce romanii vor fii supuși unor obligații in acest sens.

- Statul roman vine cu vesti bune pentru romanii care au in intretinere cel putin trei copii care merg la scoala: vor beneficia de un pret mai mic la energia electrica, potrivit unui nou amendament adoptat la OUG pe energie. Aceste familii vor plati pentru un kilowatt 0,68 lei, adica tariful minim care…

- Senatul Romaniei a aprobat miercuri, 21 septembrie, in calitate de prima camera sesizata, Legea pentru prevenirea și combaterea cancerului, cu anexa sa, Planul național de prevenire și combatere a cancerului in Romania. Potrivit informațiilor furnizate de catre senatorul social-democrat Leonard Azamfirei,…

- Persoanele fizice care au peste varsta standard de pensionare și au pierdut jumatate sau total capacitatea de munca, pot beneficia de ștergerea datoriei, in cazul in care valoarea acesteia este de maximum 10 salarii minime pe economie, anunța Direcția de Insolvența a Persoanelor Fizice din cadrul…

- Daca incercați sa accesați site-ul Europalibera.org veți fi somat sa va alegeți țara – Romania sau R. Moldova. Europalibera este unicul portal de știri de limba romana care a creat o asemenea interfața care sa separe in mod explicit romanii din Romania, de cei aflați in R. Moldova. Ministerul Apararii…

- Legea privind modificarea amenzilor in cazul șoferilor care circula fara rovinieta a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis și va intra in vigoare. Actul normativ modifica o ordonanța de guvern din 2002, in sensul actualizarii cuantumului amenzilor pentru lipsa rovinietei valabile. Astfel, potrivit…

- Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Actul normativ prevede actualizarea cuantumului amenzilor contraventionale pentru…

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996.