PSD continua sa sustina proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae prin care Banca Nationala este obligata sa repatrieze rezerva de aur tinuta la Londra, desi presedintele Klaus Iohannis l-a intors in Parlament, solicitand reevaluarea initiativei. Senatul a decis miercuri, cu votul majoritatii PSD, sa respinga solicitarea presedintelui de reexaminare a proiectului si sa il trimita mai departe in forma initiala, fara modificari. Anterior, si membrii comisiei de buget din Senat, unde PSD are majoritate, au decis sa respinga criticile presedintelui si sa trimita proiectul mai departe spre…