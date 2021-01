Legea junglei în Franța! Haos și violențe VIDEO Scene extrem de violente, sambata, la Marsilia, in Franța. Ultrașii francezi s-au saturat de rezultatele slabe ale favoriților lor și au creat haos, care a dus la amanarea meciului cu Rennes, programat astazi. Fanii au luat cu asalt baza de pregatire, iar scenele par desprinse din filmele de acțiune. Meciul Olympique Marseille – Rennes, care ar fi trebuit sa se dispute sambata, in etapa a XXII-a a campionatului Frantei, a fost amanat dupa violente la baza de pregatire a OM, relateaza AFP. Sute de suporteri, suparati in special pe conducerea clubului Olympique Marseille, au provocat incidente la… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Olympique Marseille – Rennes, care ar fi trebuit sa se dispute sambata, in etapa a XXII-a a campionatului Frantei, a fost amanat dupa violente la baza de pregatire a OM, relateaza AFP, potrivit news.ro. Sute de suporteri, suparati in special pe conducerea clubului Olympique Marseille,…

- O petrecere ilegala cu peste 2.500 de participanti a inceput pe 31 decembrie in Franța, a continuat de Anul Nou și este și acum in curs de desfașurare, in timp ce țara continua sa se lupte cu pandemia de COVID-19.Desi autoritatile au interzis orice petrecere si adunare in noaptea de Anul Nou, in localitatea…

- Aproximativ 2.500 de persoane care au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei s-au confruntat violent cu politia, anunța news.ro . Autoritațile locale și-au aratat ingrijorate cu privire la posibilitatea ca in urma evenimentului sa creasca numarul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat vina pe Franta pentru comentariul considerat rasist al arbitrului roman Sebastian Coltescu la adresa unui membru din corpul tehnic al echipei Istanbul Basaksehir, in partida cu Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor, intrerupta marti seara, relateaza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat vina pe Franta pentru comentariul considerat rasist al arbitrului roman Sebastian Coltescu la adresa unui membru din corpul tehnic al echipei Istanbul Basaksehir, in partida cu Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor, intrerupta marti seara, relateaza…

- Aproximativ 3,5 milioane de locuitori din sud-estul Frantei au ramas fara televiziune si radio marti, in urma unui incendiu provocat in noaptea precedenta pe o platforma a Telediffusion de France (TDF), langa Marsilia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. ''Este fara indoiala natura criminala…

- Aproximativ 3,5 milioane de locuitori din sud-estul Frantei au ramas fara televiziune si radio marti, in urma unui incendiu provocat in noaptea precedenta pe o platforma a Telediffusion de France (TDF), langa Marsilia, relateaza AFP.

- Un parizian se infecteaza cu COVID-19 la fiecare 30 de secunde, in timp ce la fiecare 15 minute o persoana ajunge la spital ca urmare a bolii, a declarat, marți, ministrul sanatații Olivier Veran. Veran a prezentat aceste cifre ca urmare a solicitarii primarului metropolei franceze de a deschide librariile…