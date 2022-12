Legea intră în vigoare. Bacșișul se trece pe nota de plată și se impozitează Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Proiectul a fost inițiat in 2019 de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici. Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația […] The post Legea intra in vigoare. Bacșișul se trece pe nota de plata și se impoziteaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, potrivit Administratiei Prezidentiale. Camera Deputatilor a adoptat…

- Legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal a fost promulgata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Proiectul a fost inițiat in 2019 de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici. Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Proiectul a fost inițiat in 2019 de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2020 care stabileste cadrul legal al aplicarii Regulamentelor UE, privind furnizarea de servicii portuare si a normelor privind transparenta financiara a porturilor.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 119/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ care modifica Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in sensul neimpozitarii contributiei la pilonul II de pensii, ci doar a castigurilor, prevederea urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Actul normativ pentru modificarea…

- Șomerii inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj vor primi cate o prima de activare de 1.000 de lei, fața de 500 de lei in prezent, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni. Asta in baza Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a…