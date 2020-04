Stiri pe aceeasi tema

- Senatul ar putea dezbate si vota, miercuri, într-o sedinta de plen care se va desfasura prin mijloace electronice, propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea unei pensii de urmas copiilor cadrelor medicale decedate în lupta cu noul coronavirus, scrie Agerpres.…

- Senatorul brașovean Florin Orțan (PSD), medic cardiolog, a inregistrat luni in Parlament o propunere de „Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19”. „Daca nu e completa, avem o saptamana sa o optimizam. Daca totul merge bine in trei…

- Mai multe cadre medicale din Spitalul Victor Babes din Capitala au postat pe Facebook un clip video in care multumesc echipei din linia intai care lupta impotriva coronavirusului. Postarea a devenit virala pe reteaua de socializare."Super eroii de la Sp. Cl. Dr. Victor Babes Bucuresti, Sectia Pneumologie…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata autoritaților, ONG-ul Alianța Medicilor cere o lege prin care copiii cadrelor medicale sa beneficieze de pensie de urmaș, in cazul in care, aceștia vor muri la datorie, in lupta cu noul coronavirus. De asemenea, in scrisoarea respectiva, cadrele medicale, mai arata…

- Secția de pneumoftiziologie a spitalului din Aleșd a intrat in carantina dupa ce un barbat care n-a spus ca a intrat in contact cu o persoana revenita dintr-o zona roșie a fost internat pe secție și confirmat cu COVID-19 pe 28 martieLibertatea a scris inca de luni de problemele de la Aleșd, unde 20…

- Senatorii PSD au depus în Parlament un proiect de lege care acorda facilitați urmașilor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid - 19. Inițiativa legislativa prevede pensie de urmaș, asistenta medicala gratuita, scutire la plata impozitului pe teren și ajutor…

- PSD a depus, in Parlament, o propunere legislativa pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva Covid - 19. Proiectul de lege prevede acordarea de ajutor de inmormantare, pensie de urmas, pentru copiii cadrelor medicale care mor in aceasta criza, dar…

- ”Avand in vedere solicitarile dumneavoastra, Ministerul Sanatații informeaza ca situația epidemiologica de la Spitalul Județean Suceava este in curs de evaluare.In prezent, din ordinul ministrului Sanatații la fața locului s- a deplasat directorul Directiei de Sanatații Publice Iași care coordoneaza…