Legea incompletă afectează subvențiile viticultorilor, ministrul Agriculturii se bâlbîie Pentru ca nu au fost inca promulgate normele de aplicare la o lege referitoare la subvențiile din domeniu, viticultorii nu știu cum sa procedeze, deși termenul de depunere a solicitarilor expira in cinci zile. Intrebat cum rezolva situația, ministrul Adrian Oros a inceput sa se balbaie și a promis ca, daca e posibil, se va gasi o soluție. In primavara, Guvernul aproba ordinul nr. 130 din 15 mai 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plata pentru anul 2020. Una din cele mai importante modificari viza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

