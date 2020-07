Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in urma imaginilor aparute in spatiul public, referitoare la un politist local, care ar fi intrat intr-un magazin din Craiova, fara a purta masca de protectie, politistii Sectiei 3 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu. Astfel,…

- Polițistul care a intrat intr-un magazin din Craiova, fara a purta masca de protectie a fost sancționat contraventional cu amenda de 500 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit primelor informații oferite…

- Un politist local a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat intr-un magazin si nu purta masca, el fiind filmat de un cetatean, care l-a apostrofat dur. Imaginile au fost postate pe o retea de socializare.

- Un politist local a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat intr-un magazin si nu purta masca, el fiind filmat de un cetatean, iar imaginile postate pe o retea de socializare scrie GDS.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in urma imaginilor aparute in spatiul…

- Scandal in trafic intr-o localitate din Alba, unde un tanar care a fost oprit de un echipaj de poliție a inceput sa se certe cu agenții pentru ca nu aveau masca de protecție. Toata scena a fost filmata de tanar și a fost postata pe internet. Acesta a fost imobilizat, dus la secție și amendat, potrivit…

- STARE DE ALERTA. Lipsa mastii in spatiile publice inchise poate aduce o amenda de pana la 2.500 de lei. Masca de protectie este obligatorie si in mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise. Cei care intra intr-un centru comercial fara masca risca o amenda cuprinsa…

- Un politist aflat in patrulare intr-un tren, care circula pe ruta București-Timișoara, a fost surprins fara sa poarte masca și interacționand cu ceilalți calatori și cu personalul CFR.Ordinul privind masuri si reguli in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta, prevede ca purtarea mastii…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza un fost consilier local din Vanatori-Neamt de “conflict de interese administrativ”, potrivit unui comunicat de presa al institutiei . Vasile Urzica, “in calitate de consilier local a votat, in mod favorabil, pentru adoptarea Hotararii din data de 27 aprilie…