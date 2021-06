Ungaria a calificat miercuri drept "o rusine" comentariile presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre legea care interzice "promovarea" homosexualitatii in randul minorilor, in contextul in care Budapesta se confrunta cu un val de critici, relateaza AFP.



"Declaratia presedintei Comisiei Europene este o rusine", a repetat de trei ori guvernul de la Budapesta intr-un comunicat, reluand astfel o afirmatie a sefei executivului european, care a criticat anterior legea recent adoptata de parlamentul ungar.



Comentariile Ursulei von der Leyen "se bazeaza pe acuzatii…