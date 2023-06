Stiri pe aceeasi tema

- O comisie din Parlamentul European tocmai a aprobat un regulament privind inteligența artificiala, primul de acest fel, ceea ce il apropie de a deveni lege. Aprobarea marcheaza o evoluție de referința in cursa dintre autoritați pentru a controla inteligența artificiala, care evolueaza cu o viteza amețitoare.…

- Parlamentul European a votat asistența macrofinanciara de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova. Potrivit eurodeputatului, decizia a fost adoptata cu…

- Companiile care implementeaza instrumente generative de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT, vor trebui sa dezvaluie orice material protejat de drepturi de autor folosit pentru a-si dezvolta sistemele, conform unui acord UE initial, care ar putea deschide calea pentru primele legi cuprinzatoare…

- Comisia Europeana a inceput sa elaboreze Legea privind inteligenta artificiala in urma cu aproape doi ani pentru a reglementa tehnologia emergenta a inteligentei artificiale, care a cunoscut un boom in investitii si popularitate dupa lansarea chatbot-ului ChatGPT alimentat de IA al OpenAI.Membrii Parlamentului…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca ramane de vazut daca inteligența artificiala este periculoasa, dar a subliniat ca firmele de tehnologie au responsabilitatea de a se asigura ca produsele lor sunt sigure inainte de a le face publice, potrivit Reuters.

- Cele mai recente descoperiri in domeniul inteligenței artificiale ar putea duce la automatizarea unui sfert din munca prestata in SUA și in zona euro, potrivit unui studiu realizat de Goldman Sachs. Sistemele „generative” de inteligența artificiala, cum ar fi ChatGPT, ar putea declanșa un boom al productivitații…

- Un startup israelian breveteaza un sistem care utilizeaza inteligența artificiala pentru a identifica jucatorii care sufera de jocuri de noroc patologice, analizandu-le comportamentele obișnuite.