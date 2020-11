Legea europeană care schimbă tot, pentru consumatori! Consumatorii din UE vor putea in curand sa iși apere drepturile in mod colectiv, potrivit unei legi aprobate saptamana aceasta de Parlamentul European, care va permite grupurilor de consumatori sa lanseze impreuna acțiuni colective in UE. Noile norme introduc un model armonizat pentru acțiunea de reprezentare in toate statele membre, prin care se garanteaza protecția consumatorilor impotriva prejudiciilor colective și se introduc garanții adecvate pentru a evita procesele abuzive. Toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa instituie cel puțin un mecanism procedural eficient care sa permita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

