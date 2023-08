Legea Educației 2023: Profesorii nu vor mai fi dați afară din învățământ dacă agresează elevi Legea Educației 2023: Profesorii nu vor mai fi dați afara din invațamant daca agreseaza elevi Legea Educației 2023: Profesorii nu vor mai fi dați afara din invațamant daca agreseaza elevi Profesorii care bat sau agreseaza verbal elevii nu vor mai fi dați afara din invațamant, incepand cu 3 septembrie, potrivit noilor Legi ale invațamantului. Profesorii agresivi, ținuți la catedra Daca pana anul acesta pentru profesorul care agresa fizic sau verbal […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri și sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile. Prevederea apare intr-un…

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri, sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile, daca familia este cea suspectata…

- Vatamarea corporala, jignirile, aruncarea cu obiecte, amenintarea, instigarea la violenta si semnele obscene vor fi definite ca forme grave de violenta, potrivit unui proiect al Ministerului Educatiei menit sa reduca violența in școli, relateaza news.ro.Elevii implicati in astfel de acte vor fi obligati,…

- Greva din invatamantul preuniversitar a impartit parintii in doua tabere, chiar daca sindicalistii vorbesc despre sprijinul total al acestora. Desi exista parinti care inteleg situatia, grijile si nemultumirile cadrelor didactice, nedidactice si auxiliare, sunt multi care condamna decizia de a intra…

- Intrebat despre activarea generalului Cristian Georgica Celea (67 de ani), pus consilier onorific al ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, acesta a spus: „Noul PSD. Ei pun in funcții importante pensionari de la SRI, ca nu au resurse umane in PSD. Asta arata ca ei nu controleaza nicio numire importanta.…

- Examenele nationale isi pastreaza calendarul, conform declaratiilor facute vineri de ministrul Educatiei, Ligia Deca, intr-o conferinta de presa. Dar asta numai daca profesorii se vor intoarce in salile de clasa in saptamana viitoare. In caz contrar, examenele vor trebui reprogramate. Ministrul a mentionat…

- Elevii din anii terminali – a VIII-a și a XII-a – continua sa stea cu emoții și cu ochii ațintiți pe declarațiile oficialilor – atat ale guvernanților, cat și ale liderilor sindicali din Educație, pentru a ști ce se intampla cu datele la care ar urma sa susțina examenele importante pentru viitorul lor…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, miercuri, in debutul ședinței de guvern, oferta pentru profesorii aflați in greva. Prim-ministrul spune ca la ora 19 va avea o noua intalnire cu liderii de sindicat la care va afla daca profesorii sunt de acord cu propunerea Executivului. Aceasta cuprinde o majorare…