Legea „Dreptul la uitare", care va aduce un strop de normalitate in lumea supravietuitorilor de cancer, a fost votata, in unanimitate, de catre Parlamentul Romaniei. „Pentru fiecare dintre noi, in momentul in care spui 100.000, sunt cifre care dau fiori. Astazi, in Romania, la fiecare 5 minute, un roman este diagnosticat cu cancer. Astazi, in Romania, 150 de oameni pierd lupta cu cancerul. In fiecare an, un oras, iar aici as da exemplul Fagarasului, dispare de pe harta Romaniei. Dar astazi nu vorbim despre cei care isi duc razboiul lor. Astazi vorbim despre invingatori, despre cei care au reusit…