Stiri pe aceeasi tema

- Dupa revolta șoferilor din cauza ordonanței antidrog care amenința ca lasa fara permis șoferii, Guvernul a facut un pas in. Dupa ședința de guvern, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca au fost luate noi masuri astfel incat impactul sa fie cat mai puțin resimțit. In incercarea de a descuraja consumul…

- Președintele american Joe Biden și fostul președinte Donald Trump stau fața in fața joi in cadrul unei dezbateri moderate de CNN, prima dintre cele doua confruntari televizate care s-ar putea dovedi esențiale intr-o cursa stransa pentru caștigarea Casei Albe in alegerile din noiembrie.

- Donald Trump are mari sanse sa revina la Casa Alba. Liderul republican, care este nominalizatul potențial al formațiunii conservatoare pentru Biroul Oval, e marele favorit al modelului de prognoza publicat miercuri. Trump ar urma sa obțina cel puțin 280 de voturi electorale, suficiente pentru a-l invinge…

- Aproximativ 1,8 milioane de romani incaseaza lunar venitul minim pe economie. Leafa ar urma sa creasca din nou insa nu se știe cand. Deși termenul inițial avansat a fost luna iulie, surse guvernamentale susțin ca majorarea s-ar putea face abia in toamna.Venitul minim pe economie ar urma sa creasca cu…

- Aproximativ 1,8 milioane de romani incaseaza lunar venitul minim pe economie. Leafa ar urma sa creasca din nou insa nu se știe cand. Deși termenul inițial avansat a fost luna iulie, surse guvernamentale susțin ca majorarea s-ar putea face abia in toamna.Venitul minim pe economie ar urma sa creasca cu…

- Ionel Tuțac este pastor și liderul Bisericii Baptiste din vestul țarii. De asemenea, este președintele Asociatiei Renasterea Familiei. In ultimii ani, și-a prezentat colecția ce conține peste 1.000 de carți sfinte in diferite localitați din Romania sub egida „Muzeul Bibliei”.

- Grupul Premier Energy a anunțat astazi achiziția parcului eolian „Mihai Viteazu”, cu o capacitate instalata totala de 80 MW, situat in Constanța. Este vorba de parcul deținut de compania spaniola Iberdrola, care se retrage astfel din țara noastra. Valoarea tranzacției este de 88 de milioane de euro,…

- Parlamentarii din Marea Britanie au aprobat marti cu o majoritate covarsitoare legea care interzice tuturor celor nascuti dupa 2009 sa mai cumpere tigari, informeaza Rador Radio Romania.Propunerea este una dintre cele mai stricte masuri antifumat luate vreodata in lume.