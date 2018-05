Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017, informeaza Administratia Prezidentiala. Senatul a adoptat pe 23 aprilie, in calitate de for decizional, acest proiect de lege. La dezbateri, reprezentantul Guvernului, secretarul de stat in cadrul Ministerului Justitiei Sofia Mariana Mot, a prezentat proiectul de lege, aratand ca tratatul reglementeaza principalele forme de asistenta judiciara…