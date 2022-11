Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile bat statistica oficiala. Digi24 a comparat prețurile unui coș cu alimente de baza din octombrie 2021, cu prețurile din aceeași luna a acestui an. Produsele costa acum cu aproape 50% mai mult. Creșterea este enorma la franzela, de 180%.

- Romanii adora sa iși cumpere diverse produse pentru casa de la Lidl. Cei mai mulți aleg sa iși faca de aici cumparaturile datorita ofertelor care iși fac mereu loc pe rafturile retailer-ului celebru. Majoritatea oamenilor incearca sa infrunte perioada aceasta lunga plina de scumpiri. Iata ca magazinul…

- Produsele se scumpesc in ritm accelerat in Romania și am ajuns la costuri cu 30-50% mai mari, asta deși prețul materiilor prime nu justifica astfel de creșteri. Retailerii recunosc ca este și specula la mijloc, dar susțin ca producatorii se tem ca in viitor nu vor avea anumite materii prime și incearca…

- Odata cu criza economica și cu creșterile necontrolate de prețuri, romanii s-au reorientat spre alimente mai ieftine, dar și de o calitate mai slaba.„Iau ce pot cu cat am in buzunar, mai mult de atat nu pot sa cumperi. Nu-mi ajung banii, e groaznic, groaznic. Pentru noi e nimic”, spune o batranica din…

- Guvernul ceh a convenit luni sa limiteze prețurile la energie electrica și gaze pentru a proteja gospodariile de creșterea prețurilor pe piețe, a declarat premierul Petr Fiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Mierea este unul dintre cele mai vechi remedii naturale din lume, fiind utilizata din cele mai vechi timpuri avand proprietați terapeutice, antivirale, antifungice, antiseptice, antioxidante, imunomodulatoare, cosmetice și altele.Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce…

- Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a avertizat ca ”urmatoarele cinci pana la 10 ierni vor fi groaznice pentru Uniunea Europeana” daca nu se iau masurile necesare pentru a reduce pretul gazelor naturale, relateaza BBC, potrivit news.ro. Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Pe fondul discuțiilor legate de noua legiferare a pieței de energie, merita menționata o propunere cu care a venit Operatorul comercial al pieței de energie electrica (OPCOM), cu mențiunea ca nu se știe inca daca ce a propus va fi și adoptat in viitoarea OUG care va guverna…