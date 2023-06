Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 iunie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe DN 7, au oprit, pentru control, un camion cu remorca, care transporta material lemnos. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca avizul de insoțire al materialului lemnos, prezentat…

- Codul Rutier a fost modificat cu o prevedere importanta. Legea care ii obliga pe șoferii din Romania sa foloseasca luminile de intalnire in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, a fost promulgata.

- Nu uitați sa aprindeți farurile! Legea care OBLIGA șoferii sa foloseasca luminile de intalnire in timpul zilei a fost PROMULGATA Șoferii romani sunt obligați sa foloseasca luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, nu doar pe…

- Legea care ii obliga pe șoferii romani sa foloseasca luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, a fost promulgata. Potrivit prevederilor unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final in Camera Deputaților, șoferii…

- Protestatari ai sindicatelor franceze au aruncat in aer o mascota a președintelui Emmanuel Macron in timp ce se indreptau spre Cannes, intr-o demonstrație impotriva reformei legii pensiilor. Polițiștii au blocat drumurile care duc spre centrul orașului Cannes, in condițiile in care orașul de pe Coasta…

- Sindicatele din Franța s-au mobilizat din nou pentru a protesta fața de recent-adoptata lege de reformare a sistemului de pensii. De aceasta data manifestatiile au avut loc la Cannes, orașul in care se desfașoara celebrul festival internațional de film.

- Arma de tip airsoft, gasita la un elev la școala. Politistii din Sovata au fost sesizati marti, de catre reprezentantii unei unitati de invatamant din oras, ca un profesor a gasit o arma asupra unui elev din clasa a XII-a, in timpul orelor, conform Agerpres. „La 16 mai 2023, in jurul orei 11:30, politistii…

- Un profesor de la un liceu din Sovata, județul Mureș, a dat alarma, dupa ce a descoperit, luni, in timpul orelor, o arma asupra unui elev de clasa a XII-a, informeaza zi-de-zi.ro.In urma verificarilor efectuate de catre polițiști, s-a stabilit ca elevul avea asupra sa un pistol cu bile, de tip airsoft,…