Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru incalzirea locuinței și pentru consumul energetic al gospodariei pentru anumite categorii sociale. Legea va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat…

- Dupa indelungi insistente si interpelari din partea parlamentarilor PSD Prahova, Legea consumatorului vulberabil a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor. Proiectul de lege privind sprijinul acordat persoanelor cu venituri mici in contextul scumpirilor a fost ocolit de fiecare data de parlamentarii…

- Factura la curent și gaze naturale arde la buzunar! Tot mai mulți romani se plang ca nu-și mai pot achita facturile la energie electrica sau gaze naturale, din cauza scumpirilor din ultima perioada. Din dorința de a-i ajuta pe romani, Camera deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat, marti,…

- Legea privind masurile de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil a fost adoptata, a anunțat marți ministrul Energiei, Virgil Popescu. Conform acestuia, legea urmeaza sa se aplice de la 1...

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere, legea consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. Legea prevede acordarea de ajutoare financiare pentru incalzire anumitor categorii…

- Inca doua familii din judetul Alba au semnalat primirea unor facturi uriase la serviciul de energie electrica. Una trebuie sa plateasca 11.000 de lei, iar o alta suma de 22.700 de lei. Unul dintre titularii contractului cu Electrica Furnizare, un barbat din Poiana Galdei, a primit factura cu suma de…

- Chiar daca prețurile la gaze și curent au explodat deja, legea consumatorul vulnerabil zace de mai bine de cinci luni in Parlament, desi este un proiect inițiat de Guvern. Autoritațile susțin ca vor fi urgentate lucrarile, in timp ce PSD vine cu propria varianta de proiect. Proiectul Guvernului prevede…

- Romanii nu vor mai tremura iarna in propriile locuințe. Oprirea apei calde și a caldurii in sezonul rece este, de acum, interzisa prin lege. Klaus Iohannis a promulgat legea, iar aceasta va fi publicata in Moinitorul Oficial. Legea prevede ca producatorii/furnizorii agentului termic sunt obligați sa…