Legea consumatorul vulnerabil va intra in vigoare de la 1 noiembrie. Care va fi sprijinul din partea statului

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind consumatorul vulnerabil de energie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca legea se va aplica de la 1 noiembrie. ”Nu lasam pe nimeni in urma”, a transmis ministrul. „Legea privind stabilirea masurilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- Legea privind masurile de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil a fost adoptata, a anunțat marți ministrul Energiei, Virgil Popescu. Conform acestuia, legea urmeaza sa se aplice de la 1...

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere, legea consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. Legea prevede acordarea de ajutoare financiare pentru incalzire anumitor categorii…

- Intre 1 si 5 milioane de oameni vor beneficia de suport din partea statului daca Legea consumatorului vulnerabil va intra in vigoare, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a precizat ca este vorba de de oameni cu contracte de munca, persoane aflate in asistenta sociala si pensionari.…

- Premierul Florin Citu i-a criticat pe sefii Parlamentului, dar si pe ceilalti lideri politici, motivul fiind faptul ca nu a fost convocata o sesiune extraordinara in vara aceasta pentru a adopta Legea consumatorului vulnerabil, proiect aflat la Camera Deputatilor.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, joi, ca autoritatile doresc ca legea privind consumatorul vulnerabil sa intre cat mai repede in vigoare, cel mai probabil din aceasta iarna, pentru ca acesta sa fie protejat de cresterile pe piata de energie si a gazelor naturale. Popescu a sfatuit cetatenii…