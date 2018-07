Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 291, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Pe 20 iunie, Camera Deputatilor a decis ca serviciile…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale 215/2001 si pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica.

- Adoptarea in Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, a proiectului de lege privind integrarea in munca in cadrul institutiilor publice de la nivel local a tinerilor dezavantajati, a fost apreciata si de catre deputatul PSD de Prahova, Razvan Ursu. Membru al Comisiei pentru administratie…

- Legea privind incadrarea tinerilor dezavantajați in instituțiile publice locale, prin care se stipuleaza ca un procent de 5% din posturile existente si bugetate din personalul contractual in instituțiile publice sa fie ocupat de tinerii dezavantajați, a fost votata și de Camera Deputaților, anunta senatorul…

- Proiectul de Lege privind integrarea in munca, in cadrul institutiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajati a primit votul Camerei Deputaților, camera decizonala in cazul acestui act normativ. Proiectul prevede acordarea prioritatii la angajare a tinerilor dezavantajati intr-un procent…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a proiectului care modifica Legea 284/2005 care prevede extinderea valabilitatii pasapoartelor electronice la 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 18 ani, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care centrele educative si de detentie inainteaza un raport ANOFM cu privire la persoanele care mai au trei luni pana la eliberare, pentru a se putea reincadra mai usor pe piata muncii. Legea promulgata prin decret de catre…