Legea concurentei neloiale va fi modificata in favoarea firmelor mici: Sunt situatii in care exista un dezechilibru al puterii de negociere intre o firma mica si una mult mai mare

Legea concurentei neloiale va fi modificata in favoarea firmelor…

Legea concurentei neloiale va fi modificata, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Principala modificare vizeaza protejarea firmelor mici in fata abuzului puterii superioare de negociere a companiilor mai mari, cu atat mai mult cu cat, in contextul pandemiei de coronavirus, o mare parte dintre companiile mici sunt la limita de supravietuire si trebuie aparate de eventuale actiuni abuzive.



Proiectul a fost in consultare publica pe pagina de internet a institutiei.



"Concurenta neloiala este 'sora mai mica' a Legii concurentei, deoarece…